На тюменской трассе трое пострадали в ДТП из-за пьяного водителя

Авария в Ярковском районе произошла вчера, 12 января, в 19:40. На 84-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили УАЗ и Honda.
В ДТП пострадали водитель иномарки и двое пассажиров, один из них госпитализирован с множественными травмами.
По сведениям Госавтоинспекции Тобольска, 22-летний пьяный водитель УАЗ, при выезде со второстепенной дороги не уступил иномарке, двигавшейся по главной дороге.
Обстоятельства ДТП уточняются, но уже известно, что у нарушителя нет права управления транспортом.
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