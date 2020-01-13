На тюменской трассе трое пострадали в ДТП из-за пьяного водителя

Фото: Госавтоинспекция Тобольска

Авария в Ярковском районе произошла вчера, 12 января, в 19:40. На 84-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили УАЗ и Honda.

В ДТП пострадали водитель иномарки и двое пассажиров, один из них госпитализирован с множественными травмами.

По сведениям Госавтоинспекции Тобольска, 22-летний пьяный водитель УАЗ, при выезде со второстепенной дороги не уступил иномарке, двигавшейся по главной дороге.

Обстоятельства ДТП уточняются, но уже известно, что у нарушителя нет права управления транспортом.