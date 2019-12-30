В Тобольском районе в двойном ДТП погибли два водителя

09:17 30 декабря 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тобольска

Трагическое ДТП произошло 29 декабря на 230-м километре трассы Тюмень—Ханты-Мансийск.

В 17:25 там столкнулись Renault Duster и "Газель", после чего "Газель" отбросило на автомобиль Freightliner. 

По сообщению Госавтоинспекции Тобольска, водитель Renault Duster 1958 года рождения выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение.

В аварии до приезда скорой погибли водители Renault Duster и "Газель". 58-летний пассажир Renault и 46-летний пассажир "Газели" госпитализированы.

Теги: ДТП
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