В Тобольском районе в двойном ДТП погибли два водителя

Трагическое ДТП произошло 29 декабря на 230-м километре трассы Тюмень—Ханты-Мансийск.
В 17:25 там столкнулись Renault Duster и "Газель", после чего "Газель" отбросило на автомобиль Freightliner.
По сообщению Госавтоинспекции Тобольска, водитель Renault Duster 1958 года рождения выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение.
В аварии до приезда скорой погибли водители Renault Duster и "Газель". 58-летний пассажир Renault и 46-летний пассажир "Газели" госпитализированы.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru