В Тобольском районе в двойном ДТП погибли два водителя

Фото: Госавтоинспекция Тобольска

Трагическое ДТП произошло 29 декабря на 230-м километре трассы Тюмень—Ханты-Мансийск.

В 17:25 там столкнулись Renault Duster и "Газель", после чего "Газель" отбросило на автомобиль Freightliner.

По сообщению Госавтоинспекции Тобольска, водитель Renault Duster 1958 года рождения выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение.

В аварии до приезда скорой погибли водители Renault Duster и "Газель". 58-летний пассажир Renault и 46-летний пассажир "Газели" госпитализированы.