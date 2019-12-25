У ишимца изъяли 600 канистр со спиртом

В Ишимском районе полиция изъяла алкоголь без маркировки в особо крупном размере. Продукция на 3 млн рублей хранилась в грузовике.

В салоне автомобиля обнаружили и изъяли 600 канистр со спиртом, 300 бутылок с алкогольной продукцией и более 1000 пачек сигарет известных производителей.

"Был установлен подозреваемый в приобретении, хранении и перевозке немаркированной алкогольной продукции. Им оказался 23-летний местный житель. Молодой человек дал признательные показания и пояснил, что алкогольную и табачную продукцию он собирался реализовать", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все лица, причастные к сбыту фальсифицированного алкоголя.