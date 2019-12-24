Трех тюменцев будут судить за кражу из нефтепровода

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Окончено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Тюмени, которые в течение года через незаконную врезку похищали дизельное топливо из нефтепровода Тюмень — Юргамыш.

Сообщники приобрели необходимые инструменты, прибывали на место и сливали дизель. В какой-то момент на пульте диспетчера перегонной станции отобразилась информация о снижении давления на отрезке нефтепровода.

"Обследуя указанный участок, сотрудники обнаружили масляные пятна с характерным запахом, после чего с помощью металлоискателя обнаружили отвод и шаровый кран, идущие от нефтепродуктопровода. О данном факте руководство станции сообщило в полицию", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Злоумышленники были застигнуты на месте преступления. Они рассказали, что украденное топливо продавали, а деньги делили поровну. Возбуждено три уголовных дела, каждому участнику предъявлено обвинение по п."а" ч.4 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная организованной группой". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.