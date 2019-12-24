В Тобольске задержали мужчину, грабившего женщин на улице

Тобольская полиция задержала грабителя, вырывавшего сумки у женщин на улице. Установлена причастность мужчины к пяти преступным эпизодам.

Задержанный ранее судимый 33-летний житель села Бизино рассказал, что нигде не работает и таким способом зарабатывал себе на жизнь. Тоболяк промышлял в темное время суток: вырывал сумки у женщин и скрывался. Из сумок он забирал телефоны, деньги и банковские карты, а остальное выкидывал.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж" и ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета", рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.