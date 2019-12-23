Ишимец совершил разбойное нападение на АЗС

В Ишиме раскрыто разбойное нападение на заправочную станцию. Мужчина подкараулил кассира, ударил ее и похитил деньги из кассы.

"Полицейские установили по камерам видеонаблюдения, что злоумышленник подстерегал кассира более 30 минут. После того, как девушка вышла на улицу, он подошел к ней сзади и ударил", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Из кассы было украдено 5 тыс. рублей. Вскоре нападавший был задержан возле своего дома. Злоумышленник рассчитывал, что в кассе окажется больше денег, и на них он сможет уехать в другой город, где начнет "новую жизнь". В отношении ишимца возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ "Разбой".