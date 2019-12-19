Тоболяк расстрелял пару и свел счеты с жизнью

15:50 19 декабря 2019
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Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тобольске устанавливаются обстоятельства трагедии, произошедшей в квартире по улице Семёна Ремезова накануне, 18 декабря.

По версии следствия, конфликт произошел между 49-летним мужчиной и сожителями, в квартире которых он находился. В ходе конфликта он выстрелил из обреза в хозяев. От полученных ранений мужчина погиб, а женщина с ранениями доставлена в больницу. После выстрелов мужчина свел счеты с жизнью, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Теги: убийство , уголовное дело
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