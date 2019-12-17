В Тюмени Mercedes сбил трех школьников на пешеходнике

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с тремя подростками произошло в Тюмени сегодня, 17 декабря, в одиннадцатом часу дня на улице Широтной, 32.

Трое школьников были сбиты на нерегулируемом пешеходном переходе. 41-летняя тюменка, водитель Mercedes, пояснила, что, двигаясь в среднем ряду, не заметила вовремя детей из-за большегруза, который находился справа от нее.

"В аварии пострадали две девочки и мальчик, они одноклассники, учатся в школе №70. Школьника медики скорой помощи осмотрели на месте, двух девочек доставили в больницу. По предварительным данным, дети получили ушибы и ссадины ног. Обстоятельства ДТП выясняются", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.