В Тюмени Mercedes сбил трех школьников на пешеходнике

13:16 17 декабря 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с тремя подростками произошло в Тюмени сегодня, 17 декабря, в одиннадцатом часу дня на улице Широтной, 32. 

Трое школьников были сбиты на нерегулируемом пешеходном переходе. 41-летняя тюменка, водитель Mercedes, пояснила, что, двигаясь в среднем ряду, не заметила вовремя детей из-за большегруза, который находился справа от нее.

"В аварии пострадали две девочки и мальчик, они одноклассники, учатся в школе №70. Школьника медики скорой помощи осмотрели на месте, двух девочек доставили в больницу. По предварительным данным, дети получили ушибы и ссадины ног. Обстоятельства ДТП выясняются", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. 

Теги: дети , ДТП , пешеходы
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