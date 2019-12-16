Тюменец зарегистрировал в квартире отца 165 мигрантов

17:30 16 декабря 2019
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Фото: pixabay.com

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Ранее неоднократно судимый мужчина был признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранцев, краже и покушении на кражу.

С апреля по август 2018 года через многофункциональный центр тюменец предоставил в орган миграционного учета уведомления о прибытии в двухкомнатную  квартиру отца 165 мигрантов из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Предоставлять им место для проживания он не собирался.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине 4 года исправительной колонии строгого режима.

Теги: мигранты , суд
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