Тюменец выстрелил в мужчину за забрызганные пивом брюки

В селе Ярково Тюменской области несколькими уголовными делами обернулся инцидент в местном баре. Конфликт произошел еще в начале ноября этого года.

Зачинщиком разборки стал 35-летний житель Тюмени. Он приехал в село Ярково к своей матери, в ее доме тюменец в сейфе хранил зарегистрированный на его имя травматический пистолет. Отправляясь в кафе, он решил взять с собой оружие.

В баре мужчина выпивал, в какой-то момент он решил выйти на улицу. Другой молодой человек выронил из рук банку из-под пива, и капли попали на брюки тюменца. Разозлившись, он достал травматический пистолет и выстрелил один раз в ногу 23-летнего молодого человека. Старший брат раненого заступился за родственника и несколько раз ударил тюменца руками по голове.

В отношении тюменца возбуждено два уголовных дела — за умышленное причинение легкого вреда здоровью и хулиганство, совершенные с применением оружия. В отношении 25-летнего селянина будет возбуждено уголовное дело после получения результатов экспертизы по степени тяжести вреда здоровью, причиненного тюменцу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.