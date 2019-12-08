В Тюмени возбудили уголовное дело из-за взрыва бытового газа в многоквартирном доме

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Вечером 7 декабря в подъезде четырехэтажного многоквартирного дома №10а по улице Бориса Шарова произошла утечка бытового газа. Когда сотрудник газовой службы начал производить работы, произошел хлопок газа. Мужчина скончался на месте. Три человека получили ожоги и доставлены в больницы областного центра.

Сообщение о загорании в квартире на первом этаже диспетчеру поступило в 17:40. прибывшие на место пожарные констатировали возгорание на 8 кв. метрах, разбитые хлопком окна в квартире, остекление в подъезде на трех этажах. К 18:03 пожар был потушен. По данным МЧС, пострадали два жильца квартиры и два газовщика, из них один погиб. Эвакуация жильцов дома не проводилась. К тушению пожара привлекались 35 человек и 11 единиц техники.

В пресс-службе департамента здравоохранения рассказали, что двое пострадавших госпитализированы в реанимацию ожогового отделения ОКБ-1, состояние оценивалось как тяжёлое. Ещё одна пострадавшая доставлена в ОКБ-2 с подозрением на черепно-мозговую травму.

По факту гибели человека струдники Следственного комитета РФ по Тюменской области возбудили уголовное дело. Сразу после происшествия следователи и криминалисты провели осмотр, поиск и изъятие вещественных доказательств, допросы свидетелей, сообщает пресс-служба ведомства.