Тюменка отправится в колонию за регистрацию 17 мигрантов

09:20 04 декабря 2019
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Фото: pixabay.com

Жительница Тюмени осуждена к лишению свободы за фиктивную регистрацию иностранцев.

С декабря 2018 года по февраль 2019 года тюменка предоставила в орган миграционного учета уведомления о прибытии в ее квартиру 17 мигрантов из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Предоставлять им жилье для проживания она не собиралась.

Женщина ранее неоднократно судима, с учетом рецидива суд назначил ей 1 год 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Теги: мигранты , суд
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