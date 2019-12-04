Тюменка отправится в колонию за регистрацию 17 мигрантов

Жительница Тюмени осуждена к лишению свободы за фиктивную регистрацию иностранцев.

С декабря 2018 года по февраль 2019 года тюменка предоставила в орган миграционного учета уведомления о прибытии в ее квартиру 17 мигрантов из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Предоставлять им жилье для проживания она не собиралась.

Женщина ранее неоднократно судима, с учетом рецидива суд назначил ей 1 год 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.