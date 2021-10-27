Тобольская полиция задержала мигранта по подозрению в краже 400 решеток с ливнёвок города

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Тобольская полиция задержала 37-летнего гражданина ближнего зарубежья по подозрению в краже вдоль дороги около 400 решеток для ливневой канализации на сумму более 1,3 млн рублей. О пропаже имущества и угрозе участникам дорожного движения в полицию Тобольска заявил представитель одного из крупных предприятий города.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль, на котором могли совершать преступление и задержали подозреваемого в краже. "При осмотре его машины на задних сиденьях и в багажнике обнаружено и изъято несколько штук чугунных решеток. 37-летний задержанный свою вину признал и пояснил, что решил таким образом заработать денежные средства. На протяжении полумесяца злоумышленник похищал решетки и сдавал их в пункты приема металлолома. При проверке документов полицейские выяснили, что мужчина является гражданином одной из стран ближнего зарубежья, и у него закончился срок пребывания на территории Российской Федерации", - сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере и составлен протокол о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания). Подозреваемый находится под стражей.