Сотрудник тюменского реабилитационного центра попался на краже

В Тюмени от одного из реабилитационных центров в полицию поступило сообщение о том, что с их склада было похищено имущество. По подозрению в краже был задержан 45-летний работник центра.
Как было установлено, сотрудник проник в складское помещение и похитил оттуда десять радиаторов. Мужчина погрузил их в свой автомобиль и скрылся. Радиаторы он продал своему знакомому. Сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей.
Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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