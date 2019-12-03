Сотрудник тюменского реабилитационного центра попался на краже

16:40 03 декабря 2019
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В Тюмени от одного из реабилитационных центров в полицию поступило сообщение о том, что с их склада было похищено имущество. По подозрению в краже был задержан 45-летний работник центра.

Как было установлено, сотрудник проник в складское помещение и похитил оттуда десять радиаторов. Мужчина погрузил их в свой автомобиль и скрылся. Радиаторы он продал своему знакомому. Сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Теги: кража
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