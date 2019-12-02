Тоболячка попросила работников банка разблокировать ее карту для мошенников

В Тобольске неизвестные похитили с кредитной карты 47-летней местной жительницы более 130 тысяч рублей. Мошенники убедили ее разблокировать операции по переводу денег.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что с ее банковского счета пытаются несанкционированно провести операции по переводу денег. Тоболячка сообщила мошеннику номер карты и защитный трехзначный код с обратной стороны. Осуществленные злоумышленниками операции банк заблокировал как сомнительные. Но мошенник попросил женщину позвонить на горячую линию банка и разблокировать проведение операции. Она настояла, чтобы ей разблокировали операции по переводу, а вскоре обнаружила, что у нее списали более 130 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МО МВД России "Тобольский", возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета".