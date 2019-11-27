В Тюмени прохожий разбил стекла авто, близко припаркованного к крыльцу

17:25 27 ноября 2019
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В областном центре в полицию обратился мужчина, у которого его же битой выбили стекла у автомобиля.

Конфликт между двумя тюменцами произошел возле продуктового магазина. Один из них припарковал машину у крыльца торговой точки, и это возмутило прохожего. У них завязалась словесная перепалка. Владелец авто достал биту, а его оппонент выхватил ее и начал бить стекла машины. Ущерб составил 14 тысяч рублей.

Полицейские задержали ранее судимого 37-летнего тюменца, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Повреждение чужого имущества", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Теги: автомобили , порча имущества
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