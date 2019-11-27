Житель тобольской деревни до смерти избил своих дедушку и бабушку

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего мужчины, убившего своих пожилых родственников.

Трагедия произошла в деревне Вармахли Тобольского района ночью 11 сентября 2019 года. Молодой человек пришел домой к своим бабушке и дедушке. Родственники поссорились, и мужчина набросился на пенсионеров с кулаками. От причиненных травм они скончались. После этого молодой человек взял нож и ударил несколько раз им в грудь и живот умершему мужчине. Вскоре молодой человек был задержан.

Было возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц), дело рассмотрит суд.