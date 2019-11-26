Тюменец вымогал деньги у знакомого, угрожая расправой

11:45 26 ноября 2019
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Фото: pixabay.com

В областном центре уголовное дело возбуждено в отношении местного жителя, который через угрозы требовал деньги от давнего знакомого.

Обратившийся в полицию мужчина рассказал, что перевел злоумышленнику на счет 480 тысяч рублей, побоявшись расправы, которой он ему угрожал. После этого вымогатель, угрожая пистолетом, вновь потребовал от него деньги.

"Информация о готовящемся преступлении стала известна сотрудникам полиции, которые в рамках разработанной оперативной комбинации выступили в качестве исполнителей и пресекли незаконные действия", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

32-летний мужчина, ранее судимый за вымогательство, был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.163 УК РФ "Вымогательство".

Теги: вымогательство
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