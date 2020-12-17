Трое тюменцев задержаны по подозрению в вымогательстве у работника автосервиса

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Тюменской области

В Тюмени в полицию обратился работник автосервиса, который сообщил, что трое местных жителей вымогают у него более 250 тысяч рублей.

Как оказалось, один из злоумышленников сдал в аренду знакомому работника автосервиса авто, принадлежащее его фирме. На этой машине молодой человек совершил ДТП. У иномарки были повреждены крыло и бампер. Собственник оценил ущерб в 400 тысяч рублей. Водитель дал расписку, в которой обязался выплатить указанную сумму, но затем уехал из города. Тогда владелец потребовал возмещения ущерба от работника автосервиса, мотивируя это тем, что именно он рекомендовал ему водителя.

"Для оказания психологического давления на тюменца мужчина привлек своих знакомых. Подозреваемые неоднократно приезжали домой и на работу к потерпевшему, требуя компенсации, запугивали, угрожали физической расправой, если он обратится в полицию. Не имея возможности выплатить всю сумму, мужчина часть долга погасил ремонтируя автомобили злоумышленников", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Полиция задержала троих подозреваемых. Ими оказались двое 34-летних и один 32-летний жители Тюмени. Один из задержанных ранее судим за кражу. В ходе обыска квартиры у одного из них был изъят зарегистрированный травматический пистолет патроны к нему. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.