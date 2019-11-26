В Тобольске тело погибшей от побоев женщины нашли родственники

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тобольске в причинении смерти по неосторожности обвиняется 33-летний местный житель, от рук которого погибла его сожительница.

В ночь с 23 на 24 ноября конфликт между сожителями произошел в квартире дома в 10-м микрорайоне. Мужчина нанес несколько ударов руками и ногами по телу женщины и лег спать. Наутро он обнаружил сожительницу мертвой и поспешил скрыться. Погибшую женщину нашла ее мать.

Мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает СУ СКР по Тюменской области.