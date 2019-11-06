Тюменца осудили за стрельбу по маршрутке

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 32-летнему местному жителю, обстрелявшему автобус из пневматического пистолета.

Инцидент произошел в областном центре вечером 27 апреля 2019 года. Нетрезвый тюменец в качестве пассажира ехал со своими знакомыми в автомобиле Lada Priora. Он взял у приятеля пневматический пистолет якобы для того, чтобы просто его осмотреть, а на улице 50 лет Октября дважды выстрелил в маршрутное такси №77. Пассажиры не пострадали, у автобуса оказались повреждены два окна.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело по п."а" ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Мужчина рассказал, что он хотел проверить, пробьет ли пневматический пистолет борт металлического кузова маршрутного такси.

Суд назначил ему 450 часов обязательных работ и взыскал в пользу владельца автобуса часть суммы ущерба, которую не покрыла страховая компания.