В Тюмени вынесли приговор по делу о разбое в ювелирном магазине

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении трех мужчин, совершивших разбойное нападение на ювелирный салон в 2015 году.

В магазине на улице Малыгина они и еще один их сообщник (не установлен) украли ювелирные изделия и другое имущество общей стоимостью почти 6 млн рублей. После преступления злоумышленники покинули Тюмень и в Екатеринбурге реализовали скупщику золотые украшения.

В Екатеринбурге в 2015–2016 годах трое фигурантов, действуя разным составом и с другими сообщниками, совершили нападения на ювелирный магазин, склад с компьютерной техникой, банкомат, а также ювелирный магазин в Перми. В итоге они были задержаны и приговорены Чкаловским районным судом Екатеринбурга к различным срокам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

После вступления приговоров в законную силу производство по тюменскому разбою в феврале 2019 года было возобновлено. Трое фигурантов были этапированы в Тюмень.

Суд по совокупности преступлений назначил организатору разбоя 18 лет лишения свободы. Как оказалось, раньше он занимался бизнесом, который впоследствии перестал приносить достаточную прибыль, появились долги в общей сложности около 20 млн рублей. Его сообщники осуждены к 11 годам 8 месяцам и 19 годам 10 месяцам заключения. Все трое будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.