В Тобольске возбуждено уголовное дело о краже кота

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Тюменской области

В Тобольске уголовное дело завели по факту хищения кота по кличке Веня. По подозрению в краже британского короткошерстного была задержана жительница Уватского района.

Мужчина купил кота за 55 тысяч рублей, но у его детей началась аллергия на шерсть, и он увез животное на работу, где за ним ухаживали сотрудники организации. В один день кот пропал. По записям с камер видеонаблюдения было установлено, что неизвестная зашла в сторожевую комнату и похитила Веню, а потом скрылась на автомобиле.

После звонка из полиции женщина добровольно отдала кота стражам порядка. Свой поступок он объяснила тем, что животное ей очень понравилось и она решила его похитить.

Кота Веню вернули хозяину, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".