На тюменца, прыгавшего по чужой иномарке, завели уголовное дело

В Тюмени уголовное дело возбуждено в отношении 34-летнего местного жителя, который был задержан за порчу чужого автомобиля.
Как оказалось, мужчина поссорился со своей возлюбленной и отправился гулять по городу. Нетрезвый тюменец приметил припаркованную Mazda CX-7 и решил ее повредить. Он забрался на кузов и начал прыгать. Ущерб от его действий составил 50 тыс. рублей.
В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
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