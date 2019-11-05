На тюменца, прыгавшего по чужой иномарке, завели уголовное дело

В Тюмени уголовное дело возбуждено в отношении 34-летнего местного жителя, который был задержан за порчу чужого автомобиля.

Как оказалось, мужчина поссорился со своей возлюбленной и отправился гулять по городу. Нетрезвый тюменец приметил припаркованную Mazda CX-7 и решил ее повредить. Он забрался на кузов и начал прыгать. Ущерб от его действий составил 50 тыс. рублей.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".