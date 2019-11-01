Тоболяка, бросившего в окно автобуса камень, задержала полиция

В Тобольске уголовная ответственность грозит 18-летнему местному жителю за хулиганскую выходку.

Вечером 29 октября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ленина неизвестный повредил окно автобуса №3. Личность злоумышленника была установлена, юношу задержали и доставили в полицию.

"Оперативники установили, что 18-летний тоболяк поспорил с другом и кинул в окно автобуса камень. Повредив транспортное средство, молодые люди покинули место происшествия. По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.