Виновник ДТП, в котором серьезно пострадала школьница, отправится в колонию

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор водителю, спровоцировавшему ДТП, в котором тяжкий вред здоровью был причинен ребенку.

Авария случилась 29 июня 2019 года на улице Барнаульской областного центра. Тюменец на автомобиле "ВАЗ" в районе автозаправочной станции врезался в Nissan Almera, который остановился на красный запрещающий сигнал светофора. В результате обе машины отбросило на бетонное ограждение. Тяжкий вред здоровью получила 11-летняя пассажирка иномарки. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Суд назначил ранее судимому 47-летнему водителю "ВАЗ" 9 месяцев колонии общего режима, на полтора года он лишен права управления транспортом. В пользу пострадавшей девочки суд взыскал 400 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.