В Тюмени на Циолковского сбили 13-летнюю девочку

15:20 29 октября 2019
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В областном центре ДТП с пешеходом произошло вчера, 28 октября, около пяти вечера на улице Циолковского, 20а.

13-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она была сбита автомобилем KIA Picanto под управлением 31-летней женщины.

По сообщению Госавтоинспекции Тюменской области, водитель, по предварительным данным, не пропустила подростка. Школьница получила травмы.

Теги: ДТП , пешеходы , подростки
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