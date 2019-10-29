В Тюмени на Циолковского сбили 13-летнюю девочку

В областном центре ДТП с пешеходом произошло вчера, 28 октября, около пяти вечера на улице Циолковского, 20а.
13-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она была сбита автомобилем KIA Picanto под управлением 31-летней женщины.
По сообщению Госавтоинспекции Тюменской области, водитель, по предварительным данным, не пропустила подростка. Школьница получила травмы.
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