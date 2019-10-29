В Тобольске на пешеходнике иномарка сбила двух подростков

Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе.
Вчера вечером, 28 октября, на улице Знаменского, 48 автомобилем Hyundai Elantra были сбиты 17-летний юноша и 16-летняя девушка. Оба были госпитализированы с тяжелыми травмами.
"По предварительным данным, 24-летняя девушка со стажем вождения 3 месяца не пропустила пешеходов", — сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.
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