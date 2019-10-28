В Тюмени двух пенсионеров сбили на пешеходном переходе

ДТП с двумя пешеходами произошло вчера, 27 октября, на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Николая Ростовцева, 22.
Автомобилем Hyundai Solaris были сбиты 70-летний мужчина и 67-летняя женщина. Они госпитализированы с травмами головы, плеча, ребер, ноги.
По предварительным данным, находившийся за рулем иномарки 38-летний мужчина не пропустил пешеходов, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.
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