На трассе Тобольск — Вагай в двойном ДТП один погиб и шестеро пострадали

Трагическое ДТП произошло вчера, 27 октября, на 45-м километре автодороги Тобольск — Вагай.

В 18 часов Toyota RAV4 столкнулась с самоходным транспорт "Самсон" и Mazda. В аварии на месте погиб пассажир Mazda 1984 года рождения, различные травмы получили шесть человек, они госпитализированы.

По предварительным данным, водитель Toyota RAV4 пошел на обгон и допустил столкновение с "Самсоном", ехавшим в попутном направлении, и выехал на встречную, где столкнулся с Mazda, двигавшейся по встречной.

Как сообщили в Госавтоинспекци Тобольска, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.