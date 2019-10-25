На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сбили мужчину, переходившего дорогу

ДТП произошло вчера, 24 октября, около семи вечера на 48-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. 49-летний мужчина попал под колеса Renault Master под управлением 33-летнего водителя.

"По предварительным данным, молодой человек не пропустил пешехода, который переходил дорогу на неосвещенном участке, вне населенного пункта, без наличия световозвращающих элементов", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Пешеход получил травмы.