На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сбили мужчину, переходившего дорогу

14:05 25 октября 2019
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ДТП произошло вчера, 24 октября, около семи вечера на 48-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. 49-летний мужчина попал под колеса Renault Master под управлением 33-летнего водителя. 

"По предварительным данным,  молодой человек не пропустил пешехода, который переходил дорогу на неосвещенном участке, вне населенного пункта, без наличия световозвращающих элементов", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Пешеход получил травмы.

Теги: ДТП , пешеходы
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