На тюменской трассе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

11:22 25 октября 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП произошло вчера, 24 октября, в восьмом часу вечера в Ярковском районе. На 72-м километре автодороги Ялуторовск — Ярково был сбит пешеход, он скончался на месте происшествия.

"По предварительным данным, 63-летний мужчина сбит неустановленным автомобилем, водитель которого уехал с места происшествия. Пешеход находился на проезжей части, на неосвещенном участке дороге, вне населенного пункта, без наличия световозвращающих элементов", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Очевидцев ДТП просят сообщить по телефонам: 29-14-88, 8  922 2633133, 8 919 9500011.

Обновление: По сведениям ГИБДД, первоначально пешехода зацепил двигавшийся со стороны села Ярково в сторону Ялуторовска автомобиль Kia, после чего пешехода отбросило под двигавшийся во встречном направлении неустановленный автомобиль — фургон, который с места ДТП скрылся.  

Теги: гибель , ДТП , пешеходы , розыск
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