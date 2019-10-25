На тюменской трассе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

ДТП произошло вчера, 24 октября, в восьмом часу вечера в Ярковском районе. На 72-м километре автодороги Ялуторовск — Ярково был сбит пешеход, он скончался на месте происшествия.
"По предварительным данным, 63-летний мужчина сбит неустановленным автомобилем, водитель которого уехал с места происшествия. Пешеход находился на проезжей части, на неосвещенном участке дороге, вне населенного пункта, без наличия световозвращающих элементов", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Очевидцев ДТП просят сообщить по телефонам: 29-14-88, 8 922 2633133, 8 919 9500011.
Обновление: По сведениям ГИБДД, первоначально пешехода зацепил двигавшийся со стороны села Ярково в сторону Ялуторовска автомобиль Kia, после чего пешехода отбросило под двигавшийся во встречном направлении неустановленный автомобиль — фургон, который с места ДТП скрылся.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru