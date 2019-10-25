В Тобольске разыскали подростков, обстрелявших два автобуса

В Тобольске подростки, обстрелявшие городские автобусы из пневматического пистолета, признались, что сделали это ради развлечения.

Инцидент произошел вчера утром, 24 октября. В полицию поступило сообщение о том, что на улице Полонского неизвестный повредил окно автобуса маршрута №1, через полчаса появилось сообщение о подобном инциденте, произошедшем на улице Семена Ремезова.

В этот же день сотрудники уголовного розыска нашли тех, кто обстрелял автобусы. Ими оказались двое подростков 2004 года рождения.

"По предварительным данным, молодые люди стреляли по окнам автобусов из пневматического пистолета. В настоящее время пистолет изъят сотрудниками полиции. Подростки пояснили, что стреляли в транспорт ради развлечения", — сообщили в пресс-служба МО МВД России "Тобольский".

Родители подростков были привлечены к ответственности по статье 5.35 "Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних" КоАП РФ. Полицейские устанавливают причастность подростков к аналогичным правонарушениям.