В Тобольске разыскали пропавшую 7-летнюю школьницу

О пропаже ребенка сообщили в полицию, в итоге девочку нашли у соседки.

Мать 7-летней школьницы сообщила об ее исчезновении 22 октября в четыре часа дня. Ребенок не вернулся домой после занятий. По указанию начальника МО МВД России "Тобольский" было создано 45 поисковых групп.

"Более сотни сотрудников полиции во взаимодействии с представителями казачества и общественности в вечернее время проверили места возможного местонахождения девочки: у родственников, одноклассников, знакомых, проведены поиски в подъездах домов близлежащих микрорайонов города, в местах массового скопления граждан, в торговых центрах, в парках", — сообщает пресс-служба МО МВД России "Тобольский".

В итоге было установлено, что девочка находится у соседки. Ребенок потерял ключи от дома и не мог попасть в квартиру. Женщина приютила школьницу, накормила и помогла сделать уроки.