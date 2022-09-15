В Нижнетавдинском районе продолжают искать потерявшуюся пенсионерку

К поискам 72-летней Надежды Потаповой подключились сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Для поисков пропавшей в лесу пенсионерки в Нижнетавдинский район направлены 24 сотрудника и 3 единиц техники, среди них и специалисты беспилотной авиации, которые будут осуществлять осмотр местности с воздуха.

Ранее сообщалась, что женщина потерялась в лесу в районе села Велижаны, для ее поисков применяются беспилотники, квадроциклы, привлечены спасатели Тюменского ПСО, полицейские, волонтерские поисковые отряды, добровольцы.

Всего сегодня на поисках задействованы 90 человек и 20 единиц техники.