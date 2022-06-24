В двух районах Тюменской области ищут потерявшихся в лесу грибников

В Исетском и Ярковском районах продолжаются работы по поиску 78-летнего и 52-летнего мужчин, потерявшихся 19 и 20 июня соответственно.

Житель Исетского района за грибами уехал с женой, по ее словам, некоторое время спустя она вышла из леса к автомобилю, на котором они приехали в лес, а супруг нет. В поисках мужчины участвуют спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования, полиция, добровольцы и сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области. Всего задействованы 4 единицы техники и 20 человек, из них 5 человек и 1 единица техники 145-й пожарно-спасательной части.

Житель Новокаишкуля Ярковского района в лес за грибами уходил один. Его ищут поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт", полиция, администрация Ярковского района, добровольцы и сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области. Всего в поисках задействовано 9 единиц техники и 49 человек, один квадрокоптер.