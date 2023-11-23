В Тюмени открылась общественная приемная по поиску пропавших без вести в зоне СВО

В Тюменской области открылась общественная приемная по поиску пропавших без вести участников спецоперации. Подать заявку на поиск можно, если родственник не выходит на связь более 30 дней, сообщили в департаменте соцразвития.

Общественная приемная "Никто не будет забыт" принимает посетителей по вторникам и четвергам с 11.00 до 16.00 по адресу: г. Тюмень, ул. Текстильная, д.1 (вход со стороны улицы, вывеска "Тюменское областное отделение Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов "Боевое братство"). Уточнить информацию о проекте можно по телефону: 8-905-822-80-50.

Помимо общественной приемной, родственники пропавших без вести военнослужащих могут обратиться: к семейному наставнику, назначенному из учреждения (организации) социальной сферы по месту жительства; социальному координатору филиала Государственного фонда "Защитники Отечества", работающему на территории проживания; в филиал Госфонда "Защитники Отечества" по телефону 8 (3452) 69-69-02.

В департаменте соцразвития напомнили, что в целях информационной и личной безопасности нельзя не оставлять данные о военнослужащем-участнике специальной военной операции на сомнительных сайтах, также не нужно размещать его фото и персональные данные в соцсетях, поддаваться на провокации и платные предложения по поиску военнослужащего.