В лесах под Тюменью пятый день ищут заблудившегося грибника

81-летний мужчина с двумя товарищами 7 октября ушел в лес в районе деревни Речкина, но к установленному времени к машине не вышел. Несмотря на привлечение к его поиску 30 человек и 10 единиц техники, пенсионер до сих пор не найден.

Как сообщают в МЧЧ, вечером в этот же день к поискам мужчины были подключены сотрудники полиции и добровольцы, позже - представители Тюменской областной службы экстренного реагирования и МЧС России. Также в поисках задействованы поисковые собаки, беспилотные летательные аппараты и квадроциклы. По состоянию на 11 октября о бследован лесной массив и заболоченная местность на площади более 4 кв. км. В настоящее время поисковые группы прочесывают участки лесного массива северо-восточнее от места, где мужчину видели в последний раз.