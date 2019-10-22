Житель Ялуторовска убил знакомого несколькими ударами в живот

В Ялуторовске расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, который до смерти забил знакомого.
В ночь с 18 на 19 октября 2019 года мужчина распивал спиртное в гостях у приятеля. Там он повздорил с другим гостем, произошла драка. Один из мужчин упал на пол, а другой несколько раз пнул его ногой в живот. Пострадавший вскоре скончался, нападавшего задержали. Мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
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