Полиция задержала иностранцев, угонявших машины в Тюменской области

Ишимские полицейские задержали группу молодых людей, причастных к серии угонов автомобилей.

Иностранные граждане в ночное время угоняли автомобили отечественного производства, не оборудованные сигнализацией, а потом покидали территорию Российской Федерации. Машины продавались скупщикам.

"Злоумышленники задержаны оперативниками уголовного розыска на месте совершения очередного преступления. В ходе досмотра полицейские обнаружили деньги и поддельные документы на угнанный автотранспорт", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.