В Тюмени судят гастролеров за хищения на 46 млн рублей

14:45 17 октября 2019
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В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Нижнего Новгорода, обвиняемых в кражах в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2014–2019 годах мужчины совершили 28 квартирных краж в Тюмени, Екатеринбурге, Красноярске, Самаре и Уфе. Общая сумма ущерба составила более 46 млн рублей.

В января этого года после очередной кражи нижегородцы покинули Тюмень, а в феврале были задержаны в Нижнем Новгороде в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По их месту жительства была найдена часть похищенного имущества.

Теги: кражи
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