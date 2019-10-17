В Тюмени судят гастролеров за хищения на 46 млн рублей

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Нижнего Новгорода, обвиняемых в кражах в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2014–2019 годах мужчины совершили 28 квартирных краж в Тюмени, Екатеринбурге, Красноярске, Самаре и Уфе. Общая сумма ущерба составила более 46 млн рублей.

В января этого года после очередной кражи нижегородцы покинули Тюмень, а в феврале были задержаны в Нижнем Новгороде в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По их месту жительства была найдена часть похищенного имущества.