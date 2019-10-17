Тюменец получил пять лет колонии за смертельное ДТП

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 33-летнему местному жителю, который, не имея водительских прав, в нетрезвом состоянии совершил ДТП на улице Панфиловцев. В аварии один его знакомый погиб, а другой серьезно пострадал.

Трагическое ДТП произошло 16 мая 2019 года. На перекрестке улиц Панфиловцев и Зои Космодемьянской водитель на Mitsubishi не уступил дорогу имевшему преимущество автомобилю "Газель". Произошло столкновение. Иномарку откинуло на металлический забор и бетонную опору мачты уличного освещения. Один из находившихся на заднем сиденье Mitsubishi пассажиров получил серьезные повреждения и скончался на месте, а другой — тяжкий вред здоровью.

Как оказалось, в тот день тюменец с братом распивал спиртное в автомобиле его бывшей сожительницы. Женщина после работы собиралась развезти мужчин по домам. Ключи были оставлены в замке зажигания.

Бывшая сожительница раньше никогда не разрешала мужчине управлять автомобилем, у него даже никогда не было водительских прав. Несмотря на это, он сел за руль и поехал к знакомому, который затем с еще двумя приятелями сел в Mitsubishi. Все пятеро были в нетрезвом состоянии.

Суд признал водителя Mitsubishi виновным по ч.1 ст. 166 УК РФ (угон) и п."а" ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека) и назначил ранее судимому мужчине 5 лет колонии общего режима. На 2 года 6 месяцев он лишен права управления транспортом.