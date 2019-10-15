В Тюмени задержали мужчину, ограбившего ювелирный

В областном центре раскрыт грабеж, который произошел в ювелирном магазине на улице Немцова неделю назад.
Вечером в салон зашел молодой человек и попросил продавца показать ему золотые цепочки. Когда сотрудница магазина достала украшения, мужчина вырвал их у нее из рук и скрылся. Ущерб составил 150 тысяч рублей.
Вскоре по подозрению в грабеже был задержан 20-летний безработный тюменец. Возбуждено уголовное дело.
"Похищенное он успел сбыть в комиссионный магазин. После чего на вырученные деньги злоумышленник купил видеорегистратор, ноутбук, серебряные изделия, игрушки", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru