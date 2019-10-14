В Вагае на 10 тыс. рублей оштрафовали мужчину, убившего лайку

В Тюменской области суд вынес приговор мужчине, признанному виновным по ч.1 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). Житель села Супра Вагайского района застрелил собаку.

Около полуночи 21 августа 2019 года мужчину домой не пустила супруга. Он взял в сарае ружье и пошел к брату, чтобы его показать. Проходя мимо дома тещи, он застрелил ее сибирскую лайку, которая была возле хлева на привязи.

"Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему штраф в размере 10 тыс. рублей в доход государства", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.