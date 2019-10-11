В центре Тюмени сбили переходившую на красный женщину

16:30 11 октября 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с пешеходом произошло вчера, 10 октября, на регулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Ленина и Челюскинцев.

Автомобилем Hyundai была сбита 63-летняя женщина. По предварительным данным, женщина переходила проезжую часть на красный сигнал светофора, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Пешеход получила травму носа и ушиб бедра.

Теги: ДТП , пешеходы
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