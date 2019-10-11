В центре Тюмени сбили переходившую на красный женщину

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с пешеходом произошло вчера, 10 октября, на регулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Ленина и Челюскинцев.

Автомобилем Hyundai была сбита 63-летняя женщина. По предварительным данным, женщина переходила проезжую часть на красный сигнал светофора, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Пешеход получила травму носа и ушиб бедра.