В центре Тюмени сбили переходившую на красный женщину

ДТП с пешеходом произошло вчера, 10 октября, на регулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Ленина и Челюскинцев.
Автомобилем Hyundai была сбита 63-летняя женщина. По предварительным данным, женщина переходила проезжую часть на красный сигнал светофора, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Пешеход получила травму носа и ушиб бедра.
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