В Тюмени присваивали квартиры умерших и дольщиков

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех человек, мошенническим путем присваивавших чужое жилье. Среди них были один адвокат и два юриста.

По версии следствия, обвиняемые и еще три лица, материалы дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в 2010–2016 годах завладевали жильем умерших и дольщиков.

Если квартира была муниципальной, то мошенники подыскивали фиктивных сожителей или сожительниц и инициировали в суд обращение о признании их членом семьи покойного и заключении договора социального найма. После этого квартира приватизировалась и продавалась.

Если квартира была в собственности покойного, то мошенники от имени умершего заключали договор купли-продажи с подставным лицом, а потом еще раз ее перепродавали. Был установлен случай, когда аферисты от имени умершего "продали" жилье тоже умершему, а потом перепродали его.

Установлены также факты отъема жилья у двух дольщиков, нежилого помещения и трех квартир у застройщика-банкрота.

"В ходе следствия выявлено 20 хищений квартир, а также один факт незаконного завладения нежилым помещением. В пяти случаях мошенникам не удалось завладеть жильем. Общая сумма ущерба составила более 38 млн. рублей", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил трем подсудимым от 5 до 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Их сообщница, которая принимала участие в совершении только одного преступления, осуждена к 2 годам лишения свободы.

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