На улице Малыгина сгорела иномарка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Сегодня днем, 10 октября, в Тюмени в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на парковке у жилого дома по адресу улица Малыгина, 49, корпус 1. Произошел хлопок с последующим возгоранием в автомобиле Datsun.

В 14:11 на место прибыли пожарные подразделения, в 14:17 — локализован пожар и отключено газобаллонное оборудование в машине, в 14:25 пожар был ликвидирован.

"Огнем был поврежден моторный отсек и салон автомобиля Datsun, также частично пострадали две рядом стоящие иномарки. Пострадавших нет", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Одна из основных версий возникновения пожара — неисправность систем и узлов автотранспортного средства.