На улице Малыгина сгорела иномарка

Сегодня днем, 10 октября, в Тюмени в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на парковке у жилого дома по адресу улица Малыгина, 49, корпус 1. Произошел хлопок с последующим возгоранием в автомобиле Datsun.
В 14:11 на место прибыли пожарные подразделения, в 14:17 — локализован пожар и отключено газобаллонное оборудование в машине, в 14:25 пожар был ликвидирован.
"Огнем был поврежден моторный отсек и салон автомобиля Datsun, также частично пострадали две рядом стоящие иномарки. Пострадавших нет", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
Одна из основных версий возникновения пожара — неисправность систем и узлов автотранспортного средства.
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