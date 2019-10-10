В Тюмени вор пытался залезть в квартиру через окно при хозяине

В Тюмени нетрезвый мужчина попытался залезть в квартиру к тюменцу через окно на втором этаже.

Пьяный вор забрался на балкон квартиры с помощью оконных решеток на первом этаже. Он попытался разбить стекло, но на шум проснулся хозяин квартиры, который заметил незнакомца. Злоумышленник, прежде чем спрыгнуть с балкона, попытался похитить самбуфер, но, испугавшись, бросил его обратно и скрылся.

Вскоре 27-летний тюменец был задержан полицией. Мужчина уже был судим. В отношении него возбуждено уголовное дело за попытку кражи.