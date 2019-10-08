На 80-летнюю тюменку, толкнувшую соседку, завели уголовное дело

11:30 08 октября 2019
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В Тюмени уголовное дело возбуждено в отношении 80-летней местной жительницы, из-за которой ее соседка получила серьезную травму.

Между женщинами, которые жили в одном подъезде дома на улице Харьковской, произошла ссора. Пенсионерки долго были в неприязненных отношениях, и очередной их конфликт привел к телесным повреждениям. На лестничном проходе одна из женщин толкнула другую. У пострадавшей оказалась сломана рука, а также повреждены мягкие ткани.

В отношении пенсионерки, толкнувшей соседку, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

Теги: пенсионеры , травмы , уголовное дело
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