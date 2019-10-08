На 80-летнюю тюменку, толкнувшую соседку, завели уголовное дело

В Тюмени уголовное дело возбуждено в отношении 80-летней местной жительницы, из-за которой ее соседка получила серьезную травму.
Между женщинами, которые жили в одном подъезде дома на улице Харьковской, произошла ссора. Пенсионерки долго были в неприязненных отношениях, и очередной их конфликт привел к телесным повреждениям. На лестничном проходе одна из женщин толкнула другую. У пострадавшей оказалась сломана рука, а также повреждены мягкие ткани.
В отношении пенсионерки, толкнувшей соседку, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru