На 80-летнюю тюменку, толкнувшую соседку, завели уголовное дело

В Тюмени уголовное дело возбуждено в отношении 80-летней местной жительницы, из-за которой ее соседка получила серьезную травму.

Между женщинами, которые жили в одном подъезде дома на улице Харьковской, произошла ссора. Пенсионерки долго были в неприязненных отношениях, и очередной их конфликт привел к телесным повреждениям. На лестничном проходе одна из женщин толкнула другую. У пострадавшей оказалась сломана рука, а также повреждены мягкие ткани.

В отношении пенсионерки, толкнувшей соседку, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.