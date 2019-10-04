На тюменской трассе Mazda влетела в автобус и загорелась

Фото: Госавтоинспекция Тобольска

Трагическое ДТП произошло вчера, 3 октября, в семь часов вечера на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 112-м километре трассы столкнулись Mazda Atenza и автобус.

Про предварительным данным, водитель легковушки 1984 года рождения ехал со стороны Тобольска в сторону Ярково. В Ярковском районе мужчина допустил выезд на встречную полосу, произошло столкновение с автобусом, после чего Mazda загорелась. Водитель иномарки погиб на месте до прибытия скорой помощи.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тобольска, обстоятельства аварии устанавливаются. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.