На тюменской трассе Mazda влетела в автобус и загорелась

Трагическое ДТП произошло вчера, 3 октября, в семь часов вечера на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 112-м километре трассы столкнулись Mazda Atenza и автобус.
Про предварительным данным, водитель легковушки 1984 года рождения ехал со стороны Тобольска в сторону Ярково. В Ярковском районе мужчина допустил выезд на встречную полосу, произошло столкновение с автобусом, после чего Mazda загорелась. Водитель иномарки погиб на месте до прибытия скорой помощи.
Как сообщили в Госавтоинспекции Тобольска, обстоятельства аварии устанавливаются. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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